По улицам Красноярска ездит автобус с надписью «стажор»

15 Окт. 05:47 2018-10-15T05:47:37+03:00

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Утренние пробки в Красноярске – дело обычное. Стоило бы удивиться, если бы их не было. Вот так едешь-едешь, точнее, ползешь по улице Красной армии, чтобы попасть со стороны Высотной в центр города. А тут вам автобус «ПАЗик» - вместе с вами пыхтит в плотном потоке. А на заднем стекле предупреждение – «стажор». Кто-то взял лист бумаги формата А4 и от руки от всей души написал печатными буквами, чтобы все водители на дороге знали и сторонились. И щедро так на скотч прилепил. А то, что написано слово «стажер» с грамматической ошибкой – то ли у автора на пятой букве рука дрогнула, то ли его так в школе научили.

К слову, автобус 38-го маршрута, на котором сегодня утром и была обнаружена эта предупредительная листовка, проходит от Таймыра до Академгородка, мимо одного из корпусов СФУ. Может, кто-нибудь из студентов обратит внимание водителя на ошибку. А то непривычно как-то: все – стажеры, а он – стажор.