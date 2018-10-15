2018-10-15T15:23:03+03:00
Общество

В Красноярске за ночь смонтировали пролет нового виадука

В скором времени строительство перехода будет завершено
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске за ночь смонтировали пролет нового виадукаВ Красноярске за ночь смонтировали пролет нового виадукаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске смонтировали пролет нового виадука. Пешеходный переход находится на улице Партизана Железняка, возле нового ледового дворца «Кристалл Арена». Для этого пришлось на целую ночь – с субботы на воскресенье – перекрыть полностью улицу. Восьми часов рабочим хватило, чтобы перебросить алюминиевый каркас на подготовленные опоры. Длина каркаса составляет 41 метр, ширина – 3 метра.

После этого подрядчик переходит ко второму этапу. Установить пролет – это полдела. К нему нужно смонтировать с обеих сторон лестницы с навесами, установить лифты для маломобильных пешеходов. Цена вопроса составляет 87 миллионов рублей.

Добавим, что подобный виадук затем появится возле «Арены. Север». А в мэрии говорят, что подобных алюминиевых мостов за Уралом нет. Их преимущества – относительно невысокая стоимость конструкции, надежность и быстрота строительства.

Добавим, что изготовили мост в цехах Красноярского алюминиевого завода.

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