В Красноярске за ночь смонтировали пролет нового виадука

15 Окт. 05:13 2018-10-15T15:23:03+03:00

В скором времени строительство перехода будет завершено

Изменить размер текста: A A

В Красноярске смонтировали пролет нового виадука. Пешеходный переход находится на улице Партизана Железняка, возле нового ледового дворца «Кристалл Арена». Для этого пришлось на целую ночь – с субботы на воскресенье – перекрыть полностью улицу. Восьми часов рабочим хватило, чтобы перебросить алюминиевый каркас на подготовленные опоры. Длина каркаса составляет 41 метр, ширина – 3 метра.

После этого подрядчик переходит ко второму этапу. Установить пролет – это полдела. К нему нужно смонтировать с обеих сторон лестницы с навесами, установить лифты для маломобильных пешеходов. Цена вопроса составляет 87 миллионов рублей.

Добавим, что подобный виадук затем появится возле «Арены. Север». А в мэрии говорят, что подобных алюминиевых мостов за Уралом нет. Их преимущества – относительно невысокая стоимость конструкции, надежность и быстрота строительства.

Добавим, что изготовили мост в цехах Красноярского алюминиевого завода.