2018-10-15T15:23:07+03:00
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, на что жалуются красноярцы

Львиная доля претензий – на некачественные товары и нарушения санитарии
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Роспотребнадзоре рассказали, на что жалуются красноярцыВ Роспотребнадзоре рассказали, на что жалуются красноярцыФото: Мария ЛЕНЦ
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В краевом управлении Роспотребнадзора рассказали, на что чаще всего жалуются красноярцы. Как оказалось, большая доля претензий – на низкое качество товаров, приобретенных в магазинах. В сентябре этого года из 1398 обращений, поступивших в службу защиты прав потребителей, 416 как раз были связаны с товарами. Причем ассортимент самый разный.

Необычной можно назвать, пожалуй, жалобу на кофе – покупатель интересовался, куда можно обратиться, чтобы вернуть деньги за некачественный продукт. Он попытался решить вопрос мирным путем с магазином и получил отказ. В Роспотребнадзоре подробно рассказали, как покупателю действовать дальше.

Среди прочих обращений 150 были на качество трикотажных и швейных изделий и обуви, 138 – на технически сложные товары бытового назначения.

Но более всего – 610 раз – жители края пожаловались на нарушения в сфере санитарного законодательства: на эпидемиологический надзор, на коммунальную гигиену, гигиену питания и труда.

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