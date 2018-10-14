«В краю магнолий»: какими подарками удивят своих мам участники конкурса «Открытка для мамы»?

14 Окт. 13:55 2018-10-14T13:55:32+03:00

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Приближается Международный день матери. Он отмечается в последнее воскресенье ноября, в этом году это 25 число. Что подарят своим мамам мальчики и девочки из Красноярского края? Медиахолдинг «Комсомольская правда» предоставляет уникальную возможность удивить свою маму, да еще и самому стать обладателем чудесного подарка. Только нужно стать участником конкурса «Открытка для мамы - 2018».

Только нужно подготовить подарок (рисунок, поделка, аппликация), сфотографировать и загрузить снимок на страницу конкурса на сайте kp.ru.

Например, 12-летняя Даша Аксенова подарит своей любимой мамочке чудесные цветы. И в них вся нежность и любовь дочери к своей маме. Вот как Дарья подписала свой рисунок: «В краю магнолий, монотипия, печать, гуашь».

Прием заявок продлится до 28 октября. А уж потом все будет зависеть от группы поддержки каждого участника. Ведь чем больше голосов будет, тем больше шансов попасть в финал. По итогам голосования мы выберем 10 победителей - лидеров голосования (участники, набравшие максимальное количество голосов). Диплом, подарки и необычное поздравление – все это ожидает юных финалистов конкурса.

Кстати, остальные участники тоже не останутся без дипломов. Их можно будет скачать на странице конкурса после награждения победителей.

Подробности на странице конкурса по этой ссылке.

Партнер проекта - Познавательно-развлекательный центр «Парк чудес Галилео».