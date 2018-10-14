В Железногорске инспекторы ДПС задержали пьяного водителя, лишенного прав до 2020 года

14 Окт. 12:32 2018-10-14T12:33:26+03:00

Мужчина может лишиться свободы на два года [видео]

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В Железногорске инспекторам ДПС в неприглядном виде инспекторам ДПС снова попался водитель, лишенный права управления на ближайшие два года.

Во время ночного патрулирования дорожные полицейские заметили, что автомобиль «Ford» петляет по дороге. На требование остановиться автовладелец не отреагировал. В итоге выяснилось, что у него были на то основания. Только вот уйти от погони ему не удалось – слишком был пьян. Это было видно невооруженным взглядом. Тем не менее, его попросили пройти медицинское освидетельствование.

- Вы устраняетесь от управления автомобиля, так как у вас имеются признаки опьянения, - пояснил нарушителю инспектор. - Не желаете пройти тестирование на предмет опьянения?

Но тот в ответ буркнул что-то невнятное и отрицательно покачал головой. Как выяснилось, в марте этого года 37-летний мужчина уже был привлечен к административной ответственности за управление машиной в состоянии опьянения. Суд лишил его водительских прав до сентября 2020 года.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе УГИБДД края. - Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.