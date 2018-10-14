2018-10-14T11:07:55+03:00
Происшествия

У жительницы Красноярска подруга сняла с банковской карты 45 тысяч рублей

За кражу ей грозит до шести лет лишения свободы
Ольга КОСТИНА
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Деньги с карты сняла подруга потерпевшейДеньги с карты сняла подруга потерпевшейФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске 17-летняя девушка подозревается в краже денег с карты своей знакомой. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в городской полиции.

В дежурную часть обратилась женщина с заявлением о пропаже банковской карты, с которой позже пропали 45 тысяч рублей.

- Сотрудники полиции установили, что женщина ходила в магазин со своей знакомой, которая и похитила карту из сумки, - рассказали в пресс-службе МО МВД «Красноярское». - На карте потерпевшей был написан пин-код, поэтому злоумышленнице не составило труда снять денежные средства.

Подозреваемой грозит до шести лет лишения свободы за кражу. Полицейские в очередной раз напоминают, что необходимо быть бдительными при использовании банковских карт и рекомендуют:

– никогда не размещайте пин-код банковской карты на самой карте!

– никому не сообщать реквизиты и пин-код банковской карты;

– никому не передавайте карту, немедленно блокировать доступ к ней в случае утери;

– своевременно принимайте меры по отключению услуги «мобильный банк»;

– соблюдайте осторожность при совершении различных сделок в сети;

- никогда не переходите по подозрительным ссылкам;

– не переводите деньги под каким-либо предлогом (выкупа, задатка, страховой взнос и прочее).

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