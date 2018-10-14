У жительницы Красноярска подруга сняла с банковской карты 45 тысяч рублей
В Красноярске 17-летняя девушка подозревается в краже денег с карты своей знакомой. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в городской полиции.
В дежурную часть обратилась женщина с заявлением о пропаже банковской карты, с которой позже пропали 45 тысяч рублей.
- Сотрудники полиции установили, что женщина ходила в магазин со своей знакомой, которая и похитила карту из сумки, - рассказали в пресс-службе МО МВД «Красноярское». - На карте потерпевшей был написан пин-код, поэтому злоумышленнице не составило труда снять денежные средства.
Подозреваемой грозит до шести лет лишения свободы за кражу. Полицейские в очередной раз напоминают, что необходимо быть бдительными при использовании банковских карт и рекомендуют:
– никогда не размещайте пин-код банковской карты на самой карте!
– никому не сообщать реквизиты и пин-код банковской карты;
– никому не передавайте карту, немедленно блокировать доступ к ней в случае утери;
– своевременно принимайте меры по отключению услуги «мобильный банк»;
– соблюдайте осторожность при совершении различных сделок в сети;
- никогда не переходите по подозрительным ссылкам;
– не переводите деньги под каким-либо предлогом (выкупа, задатка, страховой взнос и прочее).