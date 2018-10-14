В Красноярске мужчина попал в больницу после ДТП с участием автомобиля из каршеринга

14 Окт. 09:46 2018-10-14T09:47:42+03:00

Был он на пассажирском кресле или за рулем в момент столкновения, сейчас предстоит выяснить правоохранительным органам

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В Красноярске произошла серьезная авария с участием автомобиля из каршеринга. «Hyundai Solaris» с логотипом «Делимобиля» слетела с дороги и протаранила столб. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«По дороге в Академгородок разбился делимобиль. Водителя увезли на скорой», - написали очевидцы.

В пресс-службе УГИБДД рассказали журналистам, что дорожно-транспортное происшествие произошло минувшей ночью. Дорожные полицейские обнаружили покореженную машину, но без водителя. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, позже из больницы поступило сообщение, что в ДТП пострадал 22-летний мужчина. Был он на пассажирском кресле или за рулем в момент столкновения, сейчас предстоит выяснить правоохранительным органам. А также установить, что стало причиной произошедшего, и в каком состоянии находился водитель.

Добавим, что сервис каршеринга в краевом центре заработал в начале сентября. За этот короткий промежуток времени арендованные автомобили неоднократно попадали в ДТП. Сейчас в соцсетях разгорелись нешуточные споры по поводу предлагаемой услуги.

В ДТП пострадал один человек Фото: ЧП-Красноярск

«На такие авто нужно ограничитель ставить километров на 70 в час. А то сядут и по принципу думают, что все нарушения ненаказуемы и давят на всю железку. Но потом фирма пересылает штрафы. Это же догоняемо», - написал красноярец Виктор.

«120, пьяный, не справился на повороте с управлением. Машины все исправны, 015 так одна из лучших была (как и 001 которую сильно разбили ранее). Все сильные аварии были по причине пьяных за рулем. Серьезных травм никто не получил. Даже средних. Штрафы согласно договору, при регистрации можете ознакомиться. Достаточно большое количество постоянных адекватных аккуратных клиентов, инциденты случаются с теми, кто первый раз берет на «посмотреть», а не по нужде», - еще одно мнение.

«Мне обидно за наш город. В отпуске сталкивалась с делимобилем, очень удобный сервис, если есть необходимость в поездке, но нет своего автомобиля. Выгоднее посуточной аренды. Что за дичь происходит у нас в городе? Неужели такой низкий уровень социальной культуры?», - посетовала красноярка Анна.

Фото: ЧП-Красноярск.