Под Железногорском в дачном поселке ночью произошел крупный пожар

14 Окт. 07:38 2018-10-14T08:24:15+03:00

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В населенном пункте Подгорный минувшей ночью произошел крупный пожар. Информацию об этом «Комсомольской правде» - Красноярск подтвердили в краевом МЧС.

Дачные строения полыхнули в после десяти вечера. В дежурную часть позвонили перепуганные садоводы. На месте ЧП работали несколько пожарных расчетов.

- На тушение пожара всего привлекалось 34 человека, 10 единиц техники, от МЧС 29 человек, 9 единиц техники, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по краю. - В 00:41 пожар был ликвидирован.

А вот что пишут о пожаре сейчас в соцсетях:

«Ночь в Подгорном прошла жарко. Горели жилые дома в СНТ Рассвет. На месте всю ночь работали пожарные Железногорска и Сосновоборска. Из-за нехватки воды была проложена рукавная линия до поселка».

Позже выяснилось, что все-таки в огне пострадали не жилые дома, а дачные строения. Что стало причиной возгорания, сейчас устанавливается. Не исключено, что подвела старая проводка, либо непрошеные гости развели на чужой даче костер, чтобы погреться.

Видео: ЧПЖ|ЧП Железногорск.