В Красноярске бдительная работница книжного магазина не дала мошеннику себя обмануть

14 Окт. 06:59 2018-10-14T06:59:59+03:00

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В Красноярске орудуют мошенники, от действий которых могут пострадать продавцы. Информация об этом появилась в соцсетях в группе «Ревизорро Красноярск». Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, от действий аферистов едва не пострадала работница книжного магазина. И вот как она написала об этом инциденте:

«Хочу предупредить девочек-продавцов! Сегодня в отдел забежал мужик: «Срочно нужна книжка со сказками!». Берет одну книжку, на кассе расплачивается и говорит, что ему нужно таких 12 штук, сейчас он за одну рассчитается, кому-то покажет и если что придет за остальными. И внимание! Книжка, допустим, стоит 300 рублей, дает он 5000. Я беру пятитысячную, отсчитываю 4700 (и 700 из них были сотками). Мужик берет сдачу в руки, затем резко отдает обратно сдачу и книгу, и говорит: «А давайте лучше возьмем подешевле». И несет другую. Я стою и понимаю, что сдачу он отдал, книгу тоже, а в кассу я уже убрала его пятак, надо вернуть. Он уже несет другую книгу, просит рассчитать. Я смотрю на сдачу, которую отдал, а отдал он не 4700, а 1700. Соточки сверху так красиво, и даже похоже, что кучка денег вся. Но трешки нету, она у него почти в кармане. И это так все быстро! Попросила отдать сдачу до конца, в ответ гениальная фраза: «А вам со всей сдачей удобнее, да?». Отдал быстро трешку, я вернула ему его же пятак. Сказал, забежит через 15 минут за книжками. До сих пор жду…».

Девушка добавила, что охрану она не успела позвать. И только благодаря тому, что покупателей было мало, ей удалось избежать обмана. Внимательно отсчитывала деньги и следила за странным покупателем. Если был бы аншлаг, вряд ли она смогла бы быстро сориентироваться, и аферисту легко было бы ее запутать. А без видео (в магазине нет видеокамер) сложно что-то доказать. Поэтому красноярка просит быть внимательнее продавцов, и если кто-то из покупателей будет действовать подобным образом, звонить в полицию.