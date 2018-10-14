Демонтировал ванну и кафель, а после предоплаты исчез: жительница Красноярска стала жертвой мошенника

14 Окт. 04:36 2018-10-14T04:36:21+03:00

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35-летний житель Красноярска пойдет под суд по подозрению в мошенничестве. Как рассказали в краевой полиции, его жертвой стала пожилая женщина.

Она долго копила деньги на ремонт. Удовольствие это дорогое. А когда на счету оказалось приличная сумма, начала искать мастера, чтобы все сделал красиво, быстро и в пределах разумной суммы. И вот нужный человек найден. В апреле они обо всем договорились. Мужчина рассчитал стоимость заказа, успел демонтировать кафель и ванну. Но как только заказчица отдала ему 13 тысяч рублей предоплаты, то он исчез. Просто перестал отвечать на звонки и в квартире пенсионерки больше не появился. Тогда она и поняла, что ее обманули.

- Сотрудники уголовного розыска провели комплекс мероприятий и установили местонахождение подозреваемого, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГУ МВД по краю. - Задержанным оказался ранее не судимый 35-летний красноярец.

Следователям задержанный заявил, что нуждался в деньгах, а делать ремонт не собирался. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 159 – мошенничество. За обман мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.