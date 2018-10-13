2018-10-13T13:17:10+03:00
Экономика

В Назарово бюджетникам урезают ставки из-за МРОТ

Об этом рассказала экс-глава города Юлия Стрельникова
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments7
Изменить размер текста:

Экс-глава Назарово Юлия Стрельникова рассказала на своей странице в Фейсбуке о сложной ситуации в городе, сложившейся из-за увеличения МРОТ. По словам Стрельниковой, людям урезают ставки, потому что денег на повышение в бюджете нет. Речь о работниках бюджетной сферы.

- В бюджетных учреждениях Назарово сложилась сложная ситуация с выплатой МРОТ, - пишет Стрельникова. - Технический персонал в образовании, культуре, учреждениях спорта переводят на 0,25 ставки, а где-то и на 0,75! Так пытаются экономить на тех, кто и так получает копейки. Теперь и в медицине дошло до того, что санитарок переводят в уборщицы.

Добавим, что, согласно закону, принятому Госдумой, МРОТ приравнивается к прожиточному минимуму. И зарплата у низкооплачиваемых работников, технического персонала должна была, по сути, увеличиться. В Красноярский край для этого направлено 3 миллиарда рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярском крае задержали серийных домушников, награбивших на 10 миллионов рублей
Почти половина красноярцев призналась: готовы уволиться хоть сейчас
Опубликован первый список имен для переименования аэропортов Красноярска и Норильска
Красноярск вошел в пятерку самых пьющих городов страны
В Красноярск возвращается «Пятерочка»
В Минусинской больнице с пациента взяли 27 тысяч рублей за бесплатную операцию
В Красноярске тестируют терминал для оплаты проезда в автобусе банковской картой
Антимонопольщики проверят жалобы красноярцев на рост цен на хлеб
Минобороны безвозмездно передаст земельные участки для решения проблем обманутых дольщиков в Красноярске
Радио разыгрывает зимние шины!
Красноярцы не хотят жить выше 10 этажей
В Красноярске за незаконный вывоз строительного мусора изъяли два автомобиля
Красноярские художники нарисовали уличную картину площадью около 100 квадратных метров
В Красноярском крае в канализации нашли 4-месячный человеческий плод
В Красноярском крае автобус с 17 пассажирами слетел в кювет
В Красноярском крае продолжается сбор новых названий для аэропортов Красноярска и Норильска
В Красноярском крае водитель автобуса вернул пассажирке потерянные 65 тысяч рублей