В Назарово бюджетникам урезают ставки из-за МРОТ

13 Окт. 13:16 2018-10-13T13:17:10+03:00

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Экс-глава Назарово Юлия Стрельникова рассказала на своей странице в Фейсбуке о сложной ситуации в городе, сложившейся из-за увеличения МРОТ. По словам Стрельниковой, людям урезают ставки, потому что денег на повышение в бюджете нет. Речь о работниках бюджетной сферы.

- В бюджетных учреждениях Назарово сложилась сложная ситуация с выплатой МРОТ, - пишет Стрельникова. - Технический персонал в образовании, культуре, учреждениях спорта переводят на 0,25 ставки, а где-то и на 0,75! Так пытаются экономить на тех, кто и так получает копейки. Теперь и в медицине дошло до того, что санитарок переводят в уборщицы.

Добавим, что, согласно закону, принятому Госдумой, МРОТ приравнивается к прожиточному минимуму. И зарплата у низкооплачиваемых работников, технического персонала должна была, по сути, увеличиться. В Красноярский край для этого направлено 3 миллиарда рублей.