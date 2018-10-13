2018-10-13T14:15:48+03:00
Происшествия

Пьяный водитель ВАЗ врезался в догонявший его патрульный автомобиль полиции

В крови у мужчины оказалось 0,42 промилле
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Уйти от ГИБДД водителю не удалосьУйти от ГИБДД водителю не удалосьФото: Мария ЛЕНЦ
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На одной из трасс под Лесосибирском пьяный водитель ВАЗ устроил гонки с инспекторами ГИБДД, а потом и вовсе врезался в патрульный автомобиль. Об этом случае рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю. Накануне ночью экипаж патрульно-постовой службы заметил ВАЗ-2106, которым управлял пьяный водитель. Остановиться по требованию полицейских он отказался. И прибавил скорости.

Началась погоня. И уже вскоре госавтоинспекторы обогнали ВАЗ. Они хотели вынудить нарушителя остановиться, но мужчина не справился с управлением и въехал в патрульный автомобиль. Посднее оказалось, что он действительно пьян, - в крови обнаружено 0,42 промилле алкоголя.

Добавим, что в аварии никто не пострадал. В отношении нарушителя составлен целый перечень протоколов. Оказалось, что ездил он на неисправной машине, без полиса ОСАГО да еще и был пьян. Мужчина задержан.

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