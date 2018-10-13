2018-10-13T10:50:27+03:00
Происшествия

В Красноярске неизвестные сожгли машину экс-депутата горсовета

BMW X5 был припаркован у дома на Мира
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Виновников ищутВиновников ищутФото: Мария ЛЕНЦ
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Бывшему депутату горсовета Красноярска и генеральному директору ТЦ «Квант» Максиму Золотухину спалили автомобиль. Известно, что поджог произошел в ночь с 9 на 10 октября во дворе одного из домов на проспекте Мира. Максим Золотухин припарковал дорогую иноморку и ушел спать, а утром нашел свой автомобиль полностью выгореешим. Как рассказали в ГУ МВД по Красноярскому краю, восстановить машину уже не удастся. В данный момент полиция ищет виновников поджога.

- По факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога». В настоящее время назначен ряд экспертиз, проводятся необходимые следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

О причинах поджога и вероятных виновниках происшествия пока ничего не сообщается.

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