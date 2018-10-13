В Туве 16 лет дали отчиму, насмерть забившему поленом 2-летнюю падчерицу

13 Окт. 10:13 2018-10-13T10:13:42+03:00

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Верховный суд Тувы приговорил к 16 годам лишения свободы 19-летнего жителя Монгун-Тайгинского района республики, который насмерть забил поленом 2-летнюю девочку. Об этом сообщили в СУ СКР по Туве. Известно, что убийство произошло, когда мать девочки находилась на пастбище, занималась выпасом скота, дома с ребенком остался ее сожитель.

- Девочка плакала и мешала спать мужчине, - рассказали в следствии. - Из-за этого он нанес два удара в голову потерпевшей, от чего она скончалась на следующий день.

Когда мать девочки вернулась домой, убийца убедил ее, что голова у ребенка болит потому, что та якобы упала с крыши, - таким образом он пытался скрыть свою причастность к преступлению. Тем не менее, следствию удалось добиться правды: мужчина полностью признал свою вину.