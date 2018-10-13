На Щорса автобус насмерть сбил пожилую женщину на пешеходном переходе

13 Окт. 09:51 2018-10-13T09:51:54+03:00

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Накануне на пешеходном переходе на Щорса,24 в Красноярске немаршрутный автобус насмерть задавил 73-летнюю женщину. Наезд на пешехода произошел примерно в 13.38. Как рассказали в ГИБДД, водитель двигался со стороны Мичурина в сторону Пионерской правды, в то время, как женщина шла по нерегулируемому переходу. Водитель автобуса просто не успел затормозить и совершил наезд на пожилую красноярку.

Известно, что инспекторы освидетельствовали водителя, признаков опьянения у него не нашли. В автобусе он находился в момент аварии один. В данный момент госавтоинспекторы устанавливают все обстоятельства ДТП, разыскивают владельца компании, к которой относится автобус, и родственников погибшей женщины. Какое наказание получит виновник, - пока не сообщается. Добавим, что, по официальной информации ГИБДД, участок аварийно-опасным не считается.