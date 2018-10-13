Поисковики нашли под Белгородом останки воина Великой Отечественной из Красноярского края
Поисковики обнаружили в лесу у села Чураево под Белгородом останки 12 воинов Великой Отечественной войны. Имена двоих из них определены - это красноярец, младший сержант Геннадий Трофимович Копытов и красноармеец Степан Спиридонович Штельма, он из Ибейского района края. Бойцов смогли узнать по сохранившимися медальонам с заполненными бланками, рассказали поисковики из историко-поискового клуба «Огненная дуга».
- Данные найденных бойцов были переданы Красноярскому поисковому отряду ВПК «Поисковый отряд имени Ивана Гужиленко». Ими были найдены родственники Штельма Степана Спиридоновича, - рассказали поисковики.
Удалось найти внучек - Нину Штельма, она до сих пор живет в Ирбейском районе, в селе Тумаково и Тамару Штельма - она из Хакасии, живет в Саяногорске. Сегодня останки Степана Штельма отправили на родину. Солдата похоронят в родной земле, в Тумаково, рядом с его сыном.
Родственники младшего сержанта Копытова пока не найдены. Если вы что-либо знаете о нем, свяжитесь с ВПК «Поисковый отряд имени Ивана Гужиленко».