Ремонт на Копылова и Волочаевской затягивается

13 Окт. 08:12 2018-10-13T08:12:21+03:00

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Ремонтные работы на Волочаевской и Копылова, которые порядком утомили красноярцев, затягиваются, сообщает ТВК. Отсрочки через суд добивается подрядчик, строительная компания «Сибиряк». Некоторые работы на объекте компания не успевает выполнить в положенный срок. Например, до сих пор между Копылова и Красной армии стоят частные дома - это не дает подрядчикам заасфальтировать пешеходные дорожки в этом году. По словам владельца фирмы Владимира Егорова, покраску металлоконструкций и благоустройство зеленых зон также придется перенести на следующий год.

Впрочем, автомобилистов все это, по словам Егорова, не коснется. Окончательно дорогу откроют в конце ноября.

- Копылова готова к открытию, сегодня-завтра закончим укладывать асфальт на Красной армии, - рассказал Егоров.

Напомним, что движение в полном объеме должны открыть к 30 октября.