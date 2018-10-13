2018-10-13T07:43:21+03:00
Общество

Красноярцам показали видео светодинамической подсветки Стрелки

Пока работы по установке подсветки еще продолжаются [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: стопкадр с видеоФото: стопкадр с видео
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Подсветку БКЗ и вантового моста накануне протестировали. Видео появилось в соцсетях, и подсветка, прямо скажем, выглядит очень круто. Снято все с высоты, и сразу видно, что подсветка представляет собой единый ансамбль.

Подсветка вантового моста и БКЗ.Видео: группа Pitch

- Пока не все идеально, но выглядит очень мощно. Это еще один пример Красноярска здорового человека. Наслаждайтесь, - написал в соцсетях красноярец Александр Осадчий, первым выложивший видео.

По идее авторов, в светодинамической подсветке участвует трио - вантовый мост, БКЗ и музейный центр. Свет зажигается на мосту, затем аналогичная подсветка появляется на концертном зале и музейном центре. В данный момент, по словам авторов, еще не все готово: идет настройка режимов работы подсветки и синхронизация. Впрочем, очевидно, что скоро весь ансамбль будет готов к большому «концерту».

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