Красноярцам показали видео светодинамической подсветки Стрелки
Подсветку БКЗ и вантового моста накануне протестировали. Видео появилось в соцсетях, и подсветка, прямо скажем, выглядит очень круто. Снято все с высоты, и сразу видно, что подсветка представляет собой единый ансамбль.
Подсветка вантового моста и БКЗ.Видео: группа Pitch
- Пока не все идеально, но выглядит очень мощно. Это еще один пример Красноярска здорового человека. Наслаждайтесь, - написал в соцсетях красноярец Александр Осадчий, первым выложивший видео.
По идее авторов, в светодинамической подсветке участвует трио - вантовый мост, БКЗ и музейный центр. Свет зажигается на мосту, затем аналогичная подсветка появляется на концертном зале и музейном центре. В данный момент, по словам авторов, еще не все готово: идет настройка режимов работы подсветки и синхронизация. Впрочем, очевидно, что скоро весь ансамбль будет готов к большому «концерту».