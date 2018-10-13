2018-10-13T06:54:24+03:00
Общество

С понедельника на 6 дней частично перекроют дороги в Красноярске

Об этом сообщили в администрации города
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Продумайте маршрут заранееПродумайте маршрут заранееФото: Андрей МИРЕЙКО
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В Красноярске с понедельника частично перекроют дороги, сообщает мэрия города. Причина перекрытия - тестовые соревнования Универсиады-2019. Если вы добираетесь до пункта назначения по тем маршрутам, которые указаны ниже, продумайте свой путь заранее, чтобы не стоять в пробке.

Итак, с понедельника запрещено будет движение и парковка в районе ледового дворца «Платинум Арена». Речь об улице Матросова и у Николаевского моста. По направлению м Николаевского моста к Тихим Зорям также не проедешь. Как, впрочем, и на съезде со Свердловской на Лесников;. Парковка под Николаевским мостом также будет заблокирована для въезда, как и парковка у отеля «Амакс» по Матросова, 2. Стоянка автомобилей здесь тоже не разрешается.

Кроме того, с понедельника нельзя будет парковать машину на Свердловской (от дома № 2в до № 8а) и на Лесников; на проездах с западной, восточной и южной сторон «Платинум Арены».

Добавим, что перекрытие продлится с 18.00 15 октября до 10.00 21 октября. Будьте внимательны!

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