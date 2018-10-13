Горсовет изменил систему оплаты муниципального жилья в Красноярске

13 Окт. 06:22 2018-10-13T06:22:45+03:00

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Расчет платы за муниципальное жилье в Красноярске будет производиться по-новому. Депутаты горсовета изменили систему для тех, кто живет по договорам социального найма с подачи департамента горхозяйства. Ранее плата зависела от этажности дома и наличия в нем лифта, за квадратный метр приходилось платить 6,6 - 6,9 рублей. Теперь же в стоимость включили коэфициент качества и благоустроенности жилья, рыночную цену квадратного метра и даже доходы проживающих на нем жильцов. Таким образом, квартира в 33 квадрата, за которую ранее приходилось платить 217 - 227 рублей, теперь будет стоить 204 - 258 рублей.

Как пояснили в горсовете, для некоторых жителей квартплата снизится. Но только в том случае, если они живут в доме без отопления и канализации. Остальным придется платить больше. Добавим, что стоимость не меняли с 2016 года. На сегодняшний день в Красноярске 15 тысяч помещений, которые сдаются городом в наем. Площадь - 650 тысяч квадратных метров. После изменения системы оплаты, мэрия будет собирать с жильцов таких помещений больше на 16 миллионов рублей.