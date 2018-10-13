В здании Заксобрания монтируют крыльцо с подогревом за 6 миллионов рублей

13 Окт. 05:33 2018-10-13T05:36:10+03:00

Депутатам удобно будет ходить на работу - не скользко зимой, и ноги не мерзнут

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Крыльцо с подогревом у здания Заксобрания края обойдется бюджету в 6 миллионов рублей, - таковы данные официального портала госзакупок. Закасчик работ - управление делами губернатора и правительства Красноярского края. Согласно контракту, на эти деньги подрядчик должен установить электроподогрев крыльца по адресу: Ленина, 123д и восстановить его благоустройство. Красноярцы уже обсуждают комфортное новшество, которое позволили себе слуги народа.

- Сначала так сделай везде, ну и заодно пенсии, стипендии, пособия сделай нормальные, ну а потом уж и себя радуй ступеньками с подогревом или чем-то иным, - прозвучало одно из мнений в соцсетях. - Но перед тем, как порадовать, съезди в детский дом, дом пенсионеров или интернат для инвалидов и убедись, правильно ли деньги собрался потратить, которые тебе народ доверил.

Добавим, что электроподогрев уже установлен на входе с другой стороны здания.