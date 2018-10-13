Мэрия Красноярска против расширения улицы Карамзина до четырех полос

13 Окт. 04:49 2018-10-13T04:49:35+03:00

Мэрия считает, что движение по Карамзина в четыре полосы не эффективно Фото: Мария ЛЕНЦ

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По информации департамента градостроительства, власти Красноярска через суд хотят добиться запрета на расширение до четырех полос Карпмзина. В настоящее время участок, сданный еще в 2017 году, полностью не соответствует проекту. Изначально по проекту здесь планировалось движение в четыре полосы, тротуары с обеих сторон по два метра шириной и большой газон. По данным прокуратуры, отремонтированный участок полностью не соответствует проекту. Мэрия же упирает на то, что перед реконструкцией провела транспортное моделироваение участка, и движение в четыре полосы здесь не эффективно.

- Была проверка существующей интенсивности движения и на перспективу, с учетом ввода в эксплуатацию новых многоэтажек, - рассказали в пресс-службе департамента, - двухполосное движение здесь наиболее целесообразно.

При этом чиновники отмечают, что второй этап работ - расширение, тоже запланировано. Но когда будет исполнено - не сообщается.