В Красноярске на театре кукол заработали музыкальные часы

13 Окт. 04:24 2018-10-13T04:26:22+03:00

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Часы на кукольном театре в Красноярске вновь отсчитывают минуты до нового представления. Музыкальную шкатулку починили, и теперь горожане могут и любоваться достопримечательностью, и следить за временем. Напомним, 30 лет музыкальная шкатулка беспрестанно служила городу, но прошлой зимой сломалась. И денег на реконструкцию дорогостоящего механазма у театра не было, горожане сами скидывались на нее. И вот - хорошие новости, шкатулка вновь заработала! В ней появились новые куклы, а мелодий все еще 12!

- Мы смогли сделать полностью реконструкцию этих музыкальных часов. Очень надеюсь, эти часы будут еще долго радовать наших горожан и никогда не будут ломаться. Потому что сделано в духе современного времени и современными техническими средствами, - рассказала директор красноярского театра кукол Татьяна Попова.