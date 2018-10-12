2018-10-12T17:19:53+03:00
Политика

В Хакасии рассмотрели иск о снятии с регистрации кандидата от КПРФ Валентина Коновалов

В первый день не уложились – продолжение будет в понедельник
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Хакасии рассмотрели иск о снятии с регистрации кандидата от КПРФ Валентина Коновалов. Фото: личная страница Валентина Коновалов ВКонтактеВ Хакасии рассмотрели иск о снятии с регистрации кандидата от КПРФ Валентина Коновалов. Фото: личная страница Валентина Коновалов ВКонтакте
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В Хакасии начался суд по иску Избиркома республики о снятии с регистрации кандидата от КПРФ Валентина Коновалова. Первое заседание состоялось сегодня, 12 октября. Судья Верховного суда республики после многочасовых выступлений сторон не смог принять решения и перенес заседание на понедельник 15 октября.

Напомним, что представитель КПРФ Валентин Коновалов набрал в единый день голосования 9 сентября около 45 % голосов, опередив действующего губернатора Виктора Зимина почти на 13 %. Коновалову немного не хватило до победы. Был назначен второй тур голосования, накануне которого Виктор Зимин снял свою кандидатуру.

А пока идет подготовка ко второму туру, прокуратура провела проверку и выявила нарушения при регистрации Валентина Коновалова. На основании результатов проверки Избирком заявил иск с требованием признать регистрацию кандидата незаконной.

Сам кандидат и его представители недоумевают: почему два месяца никто не поднимал этого вопроса, а теперь вдруг все разом решили лишить его возможности занять место главы региона.

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