В Красноярске с домов снимут 292 незаконно установленных баннера

12 Окт. 16:30 2018-10-12T16:30:14+03:00

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В Красноярске с домов снимут 292 незаконно установленных рекламных баннера. Администрация города идет подрядчика и готова заплатить за выполнение работ 1,8 миллиона рублей – такова начальная ставка лота. Условия контракта уже опубликованы на сайте госзакупок.

Согласно документам, нужно будет снять 20 баннеров и различных конструкций, площадь который составляет более 18 квадратных метров. Еще 26 баннеров и конструкций имеют площадь от 12 до 18 квадратных метров. И совсем маленькие баннеры – менее 12 квадратов – 246 штук.

Работу нужно будет выполнить в два этапа: первую часть до декабря 2018 года (это дома, стоящие на главных магистралях города). И вторую, основную часть, до декабря 2019 года. Заявки от предпринимателей ждут до 24 октября, а уже 29 октября станет известно имя победителя.