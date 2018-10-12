В Красноярском крае собака загрызла в соседнем дворе 48 овец

12 Окт. 16:12 2018-10-12T16:13:15+03:00

Владелец собаки пытался доказать, что хозяин овец сам в этом виноват

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В Новоселовском районе между двумя соседями разразился нешуточный скандал, который довел их до краевого суда. А виной всему стала собака, принадлежавшая одному из них. В октябре прошлого года рано утром эта собака перепрыгнула двухметровый забор и забралась в соседский загон, там она загрызла 48 овец.

На шум прибежала хозяйка овец, в ужасе она позвонила соседу – тут увел разъяренное животное домой. Потерпевшие обратились в суд, там разъяснили: нужно провести ветеринарно-оценочную экспертизу. Результаты показали: ущерб составил 138,8 тысяч рублей. Суд принял решение, что владелец собаки обязан компенсировать ущерб.

Однако у соседа на этот счет было другое мнение. Он пожаловался в краевой суд, что владелец овец сам виноват – якобы он плохо охранял свою отару. То есть двухметрового забора ему показалось мало, а собака вроде как и не причем.

- Красноярский краевой суд отклонил доводы ответчика за необоснованностью и оставил решение суда первой инстанции без изменения. Судебное решение вступило в законную силу в октябре 2018 года, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства.