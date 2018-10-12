2018-10-12T16:01:58+03:00
Конкурсы и тесты

4-летняя девочка из Красноярска подарит своей маме картину из пластилина

Продолжается прием заявок на конкурс «Открытка для мамы -2018»
Ирина КИРШЕВА
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4-летняя Диана Бондарева сделала картину из пластилина Фото: Личный архив участника4-летняя Диана Бондарева сделала картину из пластилина Фото: Личный архив участника
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К участию в детском конкурсе «Открытка для мамы - 2018» приглашаются мальчики и девочки из Красноярского края. Хотите необычно поздравить маму с маминым днем 25 ноября? Тогда скорее готовьте ей сюрприз, фотографируйте и загружайте на сайт kp.ru. Напоминаем, конкурс «Открытка для мамы» уже традиционно каждую осень проводит медиахолдинг «Комсомольская правда».

4-летняя Диана Бондарева, воспитанница детского сада №75, подарит своей маме настоящий шедевр из пластилина: синее море, по которому скользит кораблик к южным берегам. А можно еще нарисовать рисунок, портрет мамы, сделать аппликацию или поделку. Простор для творчества огромный. Было бы желание! А еще очень важна помощь родных и близких. Ведь именно от группы поддержки участников будет зависеть, кто попадет в финал. Мы выберем победителей путем голосования - лидеров голосования (участники, набравшие максимальное количество голосов). Победителей ожидает торжественное награждение и приятные сюрпризы.

Прием заявок продлится до 28 октября.

Подробности на странице конкурса по этой ссылке.

Партнер проекта - Познавательно-развлекательный центр «Парк чудес Галилео».

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