В Красноярске две управляющие компании подделали документы, чтобы заполучить дом на Забобонова
Красноярская прокуратура заинтересовалась историей одного многоквартирного дома на улице Забобонова. За минувшее лето там трижды сменилась управляющая компания. Власть переходила от УК «Красс-Сервис» к УК «Весенний двор» и обратно.
По закону, чтобы сменить одну УК на другую, собственники жилья должны провести общее собрание, составить и подписать соответствующий протокол с решением. Протоколы имеются, но все они с признаками подделки. Получается, кто-то голосовал от имени жильцов, ставил фальшивые подписи. А многие из жильцов даже и не подозревали, что их правами кто-то распоряжается.
В пресс-службе краевой прокуратуры «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что все материалы проверки направлены в полицию. Там проводят проверку, на основании которой будет возбуждено уголовное дело.
В ведомстве также добавили, что случай с домом на Забобонова – не единичный, подобное происходило в других многоквартирных домах в Октябрьском и Свердловском районах города.