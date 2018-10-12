12 Окт. 15:41 2018-10-12T15:41:53+03:00

В Красноярске две управляющие компании подделали документы, чтобы заполучить дом на Забобонова Фото: Мария ЛЕНЦ

Многие жильцы даже не подозревали об этом

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Красноярская прокуратура заинтересовалась историей одного многоквартирного дома на улице Забобонова. За минувшее лето там трижды сменилась управляющая компания. Власть переходила от УК «Красс-Сервис» к УК «Весенний двор» и обратно.

По закону, чтобы сменить одну УК на другую, собственники жилья должны провести общее собрание, составить и подписать соответствующий протокол с решением. Протоколы имеются, но все они с признаками подделки. Получается, кто-то голосовал от имени жильцов, ставил фальшивые подписи. А многие из жильцов даже и не подозревали, что их правами кто-то распоряжается.

В пресс-службе краевой прокуратуры «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что все материалы проверки направлены в полицию. Там проводят проверку, на основании которой будет возбуждено уголовное дело.

В ведомстве также добавили, что случай с домом на Забобонова – не единичный, подобное происходило в других многоквартирных домах в Октябрьском и Свердловском районах города.