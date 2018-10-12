2018-10-12T14:50:48+03:00
Общество

В Красноярске оштрафуют директора кафе, выплачивающего зарплату в конвертах

А также заставят официально трудоустроить персонал
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments2
В Красноярске оштрафуют директора кафе, выплачивающего зарплату в конвертахВ Красноярске оштрафуют директора кафе, выплачивающего зарплату в конвертахФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярске оштрафуют директора кафе «Гурман» на улице Судостроительной. Причины две. Во-первых, он не оформил отношения с персоналом своего заведения. Люди, которые работают там, находятся на птичьих правах – ни трудового договора, ни медицинской книжки. А значит, нет никаких социальных отчислений в фонды ОМС и пенсионный, ни налогов.

Второе нарушение – черная зарплата. Установлено, что все работники получают ее в конверте. Суммы минимальные, чтобы, как говорится, только народ не разбежался. Протестовать они не смеют, потому что им просто указывают на дверь.

Руководителю кафе грозит от 10 до 20 тысяч рублей штрафа. Кроме того, им займется налоговая и трудовая инспекция, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры. Так что директору придется выбирать: либо трудоустроить работников официально на легальную зарплату, либо заплатить еще один солидный штраф.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярском крае задержали серийных домушников, награбивших на 10 миллионов рублей
Почти половина красноярцев призналась: готовы уволиться хоть сейчас
Опубликован первый список имен для переименования аэропортов Красноярска и Норильска
Красноярск вошел в пятерку самых пьющих городов страны
В Красноярск возвращается «Пятерочка»
В Минусинской больнице с пациента взяли 27 тысяч рублей за бесплатную операцию
В Красноярске тестируют терминал для оплаты проезда в автобусе банковской картой
Антимонопольщики проверят жалобы красноярцев на рост цен на хлеб
Минобороны безвозмездно передаст земельные участки для решения проблем обманутых дольщиков в Красноярске
Радио разыгрывает зимние шины!
Красноярцы не хотят жить выше 10 этажей
В Красноярске за незаконный вывоз строительного мусора изъяли два автомобиля
Красноярские художники нарисовали уличную картину площадью около 100 квадратных метров
В Красноярском крае в канализации нашли 4-месячный человеческий плод
В Красноярском крае автобус с 17 пассажирами слетел в кювет
В Красноярском крае продолжается сбор новых названий для аэропортов Красноярска и Норильска
В Красноярском крае водитель автобуса вернул пассажирке потерянные 65 тысяч рублей