В Красноярске оштрафуют директора кафе, выплачивающего зарплату в конвертах

12 Окт. 14:50 2018-10-12T14:50:48+03:00

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В Красноярске оштрафуют директора кафе «Гурман» на улице Судостроительной. Причины две. Во-первых, он не оформил отношения с персоналом своего заведения. Люди, которые работают там, находятся на птичьих правах – ни трудового договора, ни медицинской книжки. А значит, нет никаких социальных отчислений в фонды ОМС и пенсионный, ни налогов.

Второе нарушение – черная зарплата. Установлено, что все работники получают ее в конверте. Суммы минимальные, чтобы, как говорится, только народ не разбежался. Протестовать они не смеют, потому что им просто указывают на дверь.

Руководителю кафе грозит от 10 до 20 тысяч рублей штрафа. Кроме того, им займется налоговая и трудовая инспекция, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры. Так что директору придется выбирать: либо трудоустроить работников официально на легальную зарплату, либо заплатить еще один солидный штраф.