12 Окт. 14:20 2018-10-12T14:20:45+03:00

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В Красноярске ремонтируют развязку на улице Игарской. Это один из самых оживленных транспортных узлов города и самых крупных по площади. Зеленые насаждения здесь испытывают значительные нагрузки. Поэтому на этом кольце появится больше элементов с использованием техники засыпки мраморной крошкой.

Скоро на развязке можно будет увидеть объемное изображение главного городского символа – часовни Параскевы Пятницы. Ее изобразят с помощью ажурной металлической конструкции, слегка приподнятой над землей, и мелких мраморных камней, окрашенных в разные цвета. При движении по кольцу, развязка будет выглядеть как объемное изображение. Работы завершатся в конце октября, - рассказали в департаменте городского хозяйства.

Всего в этом году новый облик приобретут 11 развязок, из них 8 – транспортные кольца. На следующей неделе должно завершиться преображение развязки на перекрестке улиц Калинина и Маерчака. Кроме этого уже благоустроены развязки на Тотмина, Северо-Енисейской, Калинина, Дубровинского, Шахтеров.