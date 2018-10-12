Краевой суд может отменить депортацию бразильца-старовера Ханофера Ефимоффа ди Кейрос

12 Окт. 12:51 2018-10-12T12:53:47+03:00

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Депортация старообрядца Ханофера Ефимоффа ди Кейрос еще сегодня утром казалась вопросом решенным. Напомним, районный суд в Туруханске 28 сентября постановил: выдворить старовера, родившегося в Бразилии и 20 лет прожившего в России без документов и гражданства, на родину. В начале октября Ханофера на теплоходе привезли в Красноярск, где он больше неделинаходился в спецприемнике для нелегалов, которые подлежат депортации. Сегодня утром Ханофера перевели в социальный приют в Вознесенке (Березовский район). И, как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, Ханофера только что привезли в Красноярский краевой суд.

Ханофера привезли в суд из ВознесенкиФото: Мария МИШКИНА

- Он приехал в сопровождении Марка Денисова, уполномоченного по правам человека в Красноярском крае. Никакого конвоя рядом с Ханофером нет, - сообщает корреспондент «Комсомолки» с места событий. – Юрист семьи подала апелляцию на решение Туруханского суда в части отсрочки депортации. И по нашей информации, суд высшей инстанции (краевой), действительно, может повлиять на ситуацию, заменив депортацию, например, штрафом.

«Комсомольская правда» - Красноярск продолжает следить за развитием этой истории. Подробнее о ней – в ближайших нахих материалах.