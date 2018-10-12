Иностранцы пытались вывезти из Красноярска 2 миллиона рублей без декларации

12 Окт. 12:30 2018-10-12T12:30:34+03:00

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Два иностранца пытались незаконно вывезти из Красноярска с Душанбе большую сумму наличности без декларации. У одного таможенники обнаружили рубли и доллары в общей сумме более 1 миллиона рублей, то есть 18 103,77 долларов в эквиваленте. У второго – на 14 409,52 долларов, это немногим меньше миллиона рублей.

В пресс-службе Красноярской таможни «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что наличные денежные средства необходимо задекларировать как при ввозе, так и при вывозе, если их общая сумма в эквиваленте любой валюты превышает 10 тысяч долларов США. Граждане Таджикистана этого не сделали, они планировали вывезти деньги тайком. Причем воспользовались «зеленым коридором», по которому проходит товар, который не подлежит декларированию.

Теперь по закону нарушители должны будут либо заплатить штраф, либо им вернут по 10 тысяч долларов, остальные деньги будут конфискованы. Их судьбу в скором времени решит суд.

А в таможне сообщили, что с начала текущего года они уже изъяли 2,27 миллионов рублей, в 2017 году – 265 тысяч рублей.