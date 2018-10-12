2018-10-12T12:30:34+03:00
Общество

Иностранцы пытались вывезти из Красноярска 2 миллиона рублей без декларации

Их задержали в аэропорту
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Иностранцы пытались вывезти из Красноярска 2 миллиона рублей без декларации. Фото: пресс-служба Красноярской таможниИностранцы пытались вывезти из Красноярска 2 миллиона рублей без декларации. Фото: пресс-служба Красноярской таможни
Изменить размер текста:

Два иностранца пытались незаконно вывезти из Красноярска с Душанбе большую сумму наличности без декларации. У одного таможенники обнаружили рубли и доллары в общей сумме более 1 миллиона рублей, то есть 18 103,77 долларов в эквиваленте. У второго – на 14 409,52 долларов, это немногим меньше миллиона рублей.

В пресс-службе Красноярской таможни «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что наличные денежные средства необходимо задекларировать как при ввозе, так и при вывозе, если их общая сумма в эквиваленте любой валюты превышает 10 тысяч долларов США. Граждане Таджикистана этого не сделали, они планировали вывезти деньги тайком. Причем воспользовались «зеленым коридором», по которому проходит товар, который не подлежит декларированию.

Теперь по закону нарушители должны будут либо заплатить штраф, либо им вернут по 10 тысяч долларов, остальные деньги будут конфискованы. Их судьбу в скором времени решит суд.

А в таможне сообщили, что с начала текущего года они уже изъяли 2,27 миллионов рублей, в 2017 году – 265 тысяч рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярском крае задержали серийных домушников, награбивших на 10 миллионов рублей
Почти половина красноярцев призналась: готовы уволиться хоть сейчас
Опубликован первый список имен для переименования аэропортов Красноярска и Норильска
Красноярск вошел в пятерку самых пьющих городов страны
В Красноярск возвращается «Пятерочка»
В Минусинской больнице с пациента взяли 27 тысяч рублей за бесплатную операцию
В Красноярске тестируют терминал для оплаты проезда в автобусе банковской картой
Антимонопольщики проверят жалобы красноярцев на рост цен на хлеб
Минобороны безвозмездно передаст земельные участки для решения проблем обманутых дольщиков в Красноярске
Радио разыгрывает зимние шины!
Красноярцы не хотят жить выше 10 этажей
В Красноярске за незаконный вывоз строительного мусора изъяли два автомобиля
Красноярские художники нарисовали уличную картину площадью около 100 квадратных метров
В Красноярском крае в канализации нашли 4-месячный человеческий плод
В Красноярском крае автобус с 17 пассажирами слетел в кювет
В Красноярском крае продолжается сбор новых названий для аэропортов Красноярска и Норильска
В Красноярском крае водитель автобуса вернул пассажирке потерянные 65 тысяч рублей