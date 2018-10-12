В Туве прокуратура возмутилась решением суда оправдать педофила

12 Окт. 11:48 2018-10-12T11:48:02+03:00

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В Туве прокуратура возмутилась решением районного суда оправдать педофила. И подала апелляцию в Верховный суд республики. Теперь уголовное дело будут рассматривать заново. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе тувинской прокуратуры.

Некоторое время назад в Барун-Хемчиском районном суде состоялось слушание в отношении местного жителя, который надругался над девочкой, не достигшей 14-летнего возраста. Причем – неоднократно. У следователей были неопровержимые доказательства вины насильника. Однако неожиданно суд пришел к выводу, что подсудимый к изнасилованию непричастен. И постановил: оправдать.

И тогда прокуратура после тщательной проверки вынесла решение: судья не оценил доказательства вины должным образом, как требует уголовно-процессуальное законодательство.

Уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение в тот же суд, однако теперь им заниматься будет другой состав.