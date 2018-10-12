12 Окт. 10:51 2018-10-12T10:51:52+03:00

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На севере Красноярского края из пекарни похитили 1 миллион рублей. Случилось это в Хатанге несколько дней назад. В поселении живет чуть более 2,5 тысяч человек. Кажется, все друг друга знают. И все-таки нашелся гражданин, который захотел поживиться за чужой счет. Впрочем, где он собирался потратить этот миллион рублей за полярным кругом – большой вопрос.

Таймырские полицейские рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск подробности этой истории. К ним обратилась заведующая поселковой пекарни с заявлением: в ее служебном кабинете кто-то вскрыл сейф и выгреб все деньги. Подозреваемого быстро вычислили и задержали, им оказался 31-летний местный житель. Кстати, уже судимый за аналогичное преступление.

Мужчина рассказал, что сломал навесные замки на дверях склада, проник в кабинет заведующей, там нашел ключи от сейфа и со спокойной совестью обчистил его. Теперь ему предстоит отрабатывать свои грехи столько, сколько суд назначит. А наказание за такое преступление – до 10 лет.