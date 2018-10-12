2018-10-12T10:28:24+03:00
Общество

В Красноярск прибудут 100 единиц новой техники для уборки улиц

Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярск прибудут 100 единиц новой техники для уборки улиц. Фото: сайт администрации КрасноярскаВ Красноярск прибудут 100 единиц новой техники для уборки улиц. Фото: сайт администрации Красноярска
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В Красноярск до конца года прибудут 100 единиц новой техники для уборки улиц. По словам главы города Сергея Еремина, такой многочисленной партии в истории города еще не было. Это современные машины, которые необходимы для уборки улиц как зимой, так и летом. Накануне из Калуги в Красноярск выехали 10 КАМАЗов, в Красноярске они будут уже на следующей неделе.

Приобретена техника на условиях лизинга – финансовой аренды. Цена вопроса – 1 миллиард рублей, которые край, а именно он приобретает технику для столицы, будет выплачивать до 2022 года.

А пока городское хозяйство готовится к работе в зимний период. Гендиректор МП «САТП» Павел Креско рассказал, что в первоочередном списке на уборку стоял 95 магистралей города. Предстоящей зимой коммунальщики продолжат использовать на дорогах новый реагент – бионорд, который протестировали в прошлом году. В сравнении с песчано-соляной смесью он эффективнее в несколько раз. А для уборки пешеходных тротуаров прошлой зимой были закуплены современные мотоблоки-снегоуборщики.

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