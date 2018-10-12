Красноярским школам предложили перейти на пятидневку

12 Окт. 09:47 2018-10-12T09:47:41+03:00

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С 1 сентября 2019 года все красноярские школы могут перейти на пятидневку. Такое заявление сделала сегодня, 12 октября, руководитель управления образования города Татьяна Ситдикова. И добавила, что изменения, в первую очередь, коснутся учеников начальной школы. Также на короткую неделю могут перейти и ученики 5-7 классов с общеобразовательной программой.

В настоящее время около 30 % школ города придерживаются шестидневной учебной недели для всех, кроме первоклашек. В 35% школ – для всех, кроме начальных классов. Остальные работают по собственному режиму. Так что через год их всех уровняют. Программу придется подкорректировать, привести расписание в соответствие с действующими нормами.

Но полностью пустить школьников в «свободное плавание» по субботам учителя не собираются. В субботу дети могут посещать кружки и секции. Например, записаться в бассейн, на хореографию, китайский язык, бальные танцы, взять уроки игры на гитаре или скорочтения, посетить дополнительные занятия по основным предметам.