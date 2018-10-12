2018-10-12T08:49:05+03:00
Происшествия

В Красноярске двое мужчин устроили разборки с топором и травматом

На одного завели уголовное дело, другого проверяют [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске двое мужчин устроили разборки с топором и травматомВ Красноярске двое мужчин устроили разборки с топором и травматомФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске во дворе дома двое мужчин устроили разборки. У одного в руках в качестве решающего аргумента был топор, у другого – травматический пистолет. Ссора началась с того, что мужчины не поделили дорогу, хотя во дворе днем было пусто. Один не уступил дорогу, как должен был по ПДД, второй болезненно отреагировал и решил неграмотного в ПДД оппонента научить уму-разуму. Закончилось это тем, что 38-летний водитель схватился за топор и несколько раз рубанул по отъезжающей машине 29-летнего противника. Тот достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в ответ. К счастью, никто не пострадал.

В полиции «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что на старшего мужчину, который был с топором, завели уголовное дело по ч.1.ст.119 РВ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Не остался без внимания полиции и второй – его проверяют, правомерно ли он применил травматическое оружие и есть у него на него разрешение.

Видео: "ЧП-Красноярск"

В Красноярске двое мужчин устроили разборки с топором и травматом.! другой источник

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