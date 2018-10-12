Дорожные полицейские советую красноярцам поменять в выходные летние шины на зимние

12 Окт. 07:38 2018-10-12T07:39:17+03:00

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Дорожные полицейские советуют красноярцам не откладывать в долгий ящик и заглянуть в эти выходные в шиномонтажку, чтобы поменять летнюю резину своих автомобилей на зимнюю. Синоптики прогнозируют, что на следующей неделе бабье лето закончится и нас ждет серьезное понижение температур, до минусовых.

Не исключается, что выпадет первый снег. И если в городе первые осадки, как правило, незначительные, на загородных трассах все намного серьезнее и опаснее. Так что не стоит откладывать сейчас, чтобы после не отмечать «день жестянщика». Также дорожные полицейские напоминают, что если на автомобиле установлена ошипованная резина, то сзади транспортного средства должен быть опознавательный знак «Шипы».

К слову, есть еще один аргумент заглянуть в шиномонтажку сейчас – пока еще нет очередей. Практика показывает, что большинство автомобилистов атакуют сервисы после того, как нагрянут заморозки.