2018-10-12T08:47:09+03:00
Общество

Бразильца-старовера Ханофера Ефимоффа ди Кейрос отпустили в приют до суда

Юрист ди Кейроса добивается отсрочки депортации
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: Ольги СуворовойФото: Ольги Суворовой
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Бразильского старовера Ханофера Ефимоффа ди Кейрос сегодня утром выпустили из центра УВМ (управление по вопросам миграции), где временно содержат иностранцев, подлежащих депортации. Напомним, его хотят выдворить из России из-за отсутствия документов и гражданства. Последние 20 лет Онуфрий прожил в Туруханском районе Красноярского края, обзавелся семьей и тремя детьми.

- Житель Красноярского края Ханофер Ефимофф ди Кейрос отпущен из Центра временного содержания иностранных граждан до рассмотрения краевым судом поданной им апелляционной жалобы на ранее принятое решение о его выдворении за пределы Российской Федерации, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Юрист семьи ди Кейрос Ольга Суворова подала апелляцию на решение Туруханского районного суда, по которому Ханофера должны были выдворить. В данный момент Ханофер находится в социальном приюте в селе Вознесенка Березовского района. Жена Антонида Москвичева и трое детей старовера Наталья (6 лет), Никита (4 годика) и Зоя (2 годика) находятся в Красноярске.

- Мы действительно подали апелляцию, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Суворова, - но мы не оспариваем законность принятого решения. Мы лишь просим дать Ханоферу время и возможность доказать, что это его дети. Будет проведена генетическая экспертиза. Конечно, в Вознесенке ему значительно лучше. Во-первых, там можно свободно перемещаться по приюту, гулять; во-вторых, экология там значительно лучше, чем в Красноярске, что для человека всю жизнь прожившего в тайге немаловажно. Антонида пока останется в Красноярске вместе с малышами, поскольку есть опасения, что к ситуации слишком неравнодушны органы опеки, и детей у пары могут забрать. Формальные основания для этого есть – у матери нет дохода. Что касается суда, пока неизвестно, когда он состоится. Документы из Туруханска еще не поступили - водный путь уже закрыт, поэтому вести будут, скорее всего, самолетом.

В ближайшее время мы расскажем все подробности этой запутанной истории.

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