Бразильца-старовера Ханофера Ефимоффа ди Кейрос отпустили в приют до суда
Бразильского старовера Ханофера Ефимоффа ди Кейрос сегодня утром выпустили из центра УВМ (управление по вопросам миграции), где временно содержат иностранцев, подлежащих депортации. Напомним, его хотят выдворить из России из-за отсутствия документов и гражданства. Последние 20 лет Онуфрий прожил в Туруханском районе Красноярского края, обзавелся семьей и тремя детьми.
- Житель Красноярского края Ханофер Ефимофф ди Кейрос отпущен из Центра временного содержания иностранных граждан до рассмотрения краевым судом поданной им апелляционной жалобы на ранее принятое решение о его выдворении за пределы Российской Федерации, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Юрист семьи ди Кейрос Ольга Суворова подала апелляцию на решение Туруханского районного суда, по которому Ханофера должны были выдворить. В данный момент Ханофер находится в социальном приюте в селе Вознесенка Березовского района. Жена Антонида Москвичева и трое детей старовера Наталья (6 лет), Никита (4 годика) и Зоя (2 годика) находятся в Красноярске.
- Мы действительно подали апелляцию, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Суворова, - но мы не оспариваем законность принятого решения. Мы лишь просим дать Ханоферу время и возможность доказать, что это его дети. Будет проведена генетическая экспертиза. Конечно, в Вознесенке ему значительно лучше. Во-первых, там можно свободно перемещаться по приюту, гулять; во-вторых, экология там значительно лучше, чем в Красноярске, что для человека всю жизнь прожившего в тайге немаловажно. Антонида пока останется в Красноярске вместе с малышами, поскольку есть опасения, что к ситуации слишком неравнодушны органы опеки, и детей у пары могут забрать. Формальные основания для этого есть – у матери нет дохода. Что касается суда, пока неизвестно, когда он состоится. Документы из Туруханска еще не поступили - водный путь уже закрыт, поэтому вести будут, скорее всего, самолетом.
В ближайшее время мы расскажем все подробности этой запутанной истории.