Мир отмечает День яйца: статистики посчитали, сколько их произвели в Красноярском крае

12 Окт. 07:05 2018-10-12T07:05:43+03:00

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12 октября – Всемирный день яйца. Специалисты Красноярскстата подсчитали, сколько производят и сколько потребляют яиц в Красноярском крае. Обследовали бюджет выборочных семей и установили: в среднем в 2017 году на одного члена семьи ушло по 228 яиц, а в 2010 году было 206 яиц.

Причем в селе яиц кушают больше, чем в городе. Так, в среднем на каждого сельского жителя приходилось 251 яйцо в год, на горожанина – 221 яйцо в год.

В январе-августе 2018 года в Красноярском крае в хозяйствах всех категорий было произведено 534,8 миллиона штук яиц, что на 2,2 % больше, чем за аналогичный период 2017 года. Цена одного десятка яиц в сентябре 2018 года сложилась в размере 56,17 рубля, и увеличилась по отношению к предыдущему месяцу на 12 %.

Кстати, в соседней Хакасии за 8 месяцев этого года произвели 63,9 миллиона яиц и стоят они в среднем 53 рубля за десяток. В Туве произвели 5,7 миллионов, их цена – 52,1 рубля.