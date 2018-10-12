2018-10-12T06:50:28+03:00
Спорт

За хамство болельщиков на матче в Красноярске «Спартак» оштрафовали на 130 тысяч рублей

За маты, пиротехнику и выход на поле
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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За хамство болельщиков на матче в Красноярске «Спартак» оштрафовали на 130 тысяч рублейЗа хамство болельщиков на матче в Красноярске «Спартак» оштрафовали на 130 тысяч рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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За безобразное поведение болельщиков «Спартака» в Красноярске команду красно-белых оштрафовали в общей сложности на 130 тысяч рублей. Такое решение принял контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза. Напомним, что матч состоялся в минувшее воскресенье, 7 октября. «Спартак» выиграл у «Енисея» со счетом 3:2. Трибуны были заполнены до отказа, следили за игрой около 15 тысяч человек. Около 1,5 тысяч – были болельщиками «Спартака». Именно их поведение настолько разгневало чиновников футбола, что они вынесли решение о дисциплинарном взыскании:

- 70 тысяч рублей заплатит команда за скандирование болельщиками матов и оскорбительных выражений;

- 40 тысяч рублей – за использование пиротехники;

- 20 тысяч рублей – за выход фанатов на футбольное поле;

- 10 тысяч рублей – помощник главного тренера Руис Гонсалес Рианчо заплатит за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи.

А ведь перед игрой «Спартак» обращался к своим фанатам, просил вести их в гостях пристойно и не позорить любимую команду.

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