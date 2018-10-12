В Красноярске задержали мошенницу, которая обнулила банковские карты 27 пострадавшим

12 Окт. 05:47 2018-10-12T05:48:05+03:00

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В Красноярске полиция задержала подозреваемую в серии мошенничеств. Наверняка многие сталкивались со странными СМС-ками «Ваша банковская карта заблокирована». По такой схеме работают многие преступники. Одной из них и оказалась 26-летняя жительница краевого центра.

Она звонила потерпевшим и представлялась сотрудницей службы безопасности банка, поясняла: со счета гражданина незаконно списали деньги. И она должна их вернуть. Уточняла, сколько было денег (видимо, чтобы знать, стоит ли связываться с «клиентом», вдруг у него на счету шиш да маленько).

Шокированные неприятной новостью, красноярцы тут же называли подозреваемой все свои реквизиты и пароли. После чего их счета обнулялись. Оперативникам удалось установить количество потерпевших – 27. Общая сумма ущерба – около 500 тысяч рублей. Так что девушке грозит провести в колонии до 5 лет, сообщили "Комсомольской правде"-Красноярск в пресс-службе полиции.