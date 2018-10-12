2018-10-12T05:48:05+03:00
Происшествия

В Красноярске задержали мошенницу, которая обнулила банковские карты 27 пострадавшим

На совести подозреваемой 500 тысяч чужих рублей
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске задержали мошенницу, которая обнулила банковские карты 27 пострадавшимВ Красноярске задержали мошенницу, которая обнулила банковские карты 27 пострадавшимФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярске полиция задержала подозреваемую в серии мошенничеств. Наверняка многие сталкивались со странными СМС-ками «Ваша банковская карта заблокирована». По такой схеме работают многие преступники. Одной из них и оказалась 26-летняя жительница краевого центра.

Она звонила потерпевшим и представлялась сотрудницей службы безопасности банка, поясняла: со счета гражданина незаконно списали деньги. И она должна их вернуть. Уточняла, сколько было денег (видимо, чтобы знать, стоит ли связываться с «клиентом», вдруг у него на счету шиш да маленько).

Шокированные неприятной новостью, красноярцы тут же называли подозреваемой все свои реквизиты и пароли. После чего их счета обнулялись. Оперативникам удалось установить количество потерпевших – 27. Общая сумма ущерба – около 500 тысяч рублей. Так что девушке грозит провести в колонии до 5 лет, сообщили "Комсомольской правде"-Красноярск в пресс-службе полиции.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярском крае задержали серийных домушников, награбивших на 10 миллионов рублей
Почти половина красноярцев призналась: готовы уволиться хоть сейчас
Опубликован первый список имен для переименования аэропортов Красноярска и Норильска
Красноярск вошел в пятерку самых пьющих городов страны
В Красноярск возвращается «Пятерочка»
В Минусинской больнице с пациента взяли 27 тысяч рублей за бесплатную операцию
В Красноярске тестируют терминал для оплаты проезда в автобусе банковской картой
Антимонопольщики проверят жалобы красноярцев на рост цен на хлеб
Минобороны безвозмездно передаст земельные участки для решения проблем обманутых дольщиков в Красноярске
Радио разыгрывает зимние шины!
Красноярцы не хотят жить выше 10 этажей
В Красноярске за незаконный вывоз строительного мусора изъяли два автомобиля
Красноярские художники нарисовали уличную картину площадью около 100 квадратных метров
В Красноярском крае в канализации нашли 4-месячный человеческий плод
В Красноярском крае автобус с 17 пассажирами слетел в кювет
В Красноярском крае продолжается сбор новых названий для аэропортов Красноярска и Норильска
В Красноярском крае водитель автобуса вернул пассажирке потерянные 65 тысяч рублей