2018-10-12T05:28:27+03:00
Общество

Красноярцев повеселил замерзающий «мажор» в дорогом кабриолете на улицах города

Он катался на дорогой иномарке с откинутым верхом
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярцев повеселил замерзающий «мажор» в дорогом кабриолете на улицах города. Фото: Анна МедюхКрасноярцев повеселил замерзающий «мажор» в дорогом кабриолете на улицах города. Фото: Анна Медюх
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Красноярка Анна Медюх накануне сняла и выложила в Фейсбук необычную фотографию. За окном у нас уже первая декада октября на минус ушла. А по центру Красноярска некий молодой человек летает на дорогом кабриолете с открытым верхом. То ли молодой человек, то ли девушка – сходу ведь не поймешь: шапка, воротник, перчатки – одни глаза видать, а все остальное надежно закрыто. Одна рука в перчатке поддерживает шарф на лице, другая крепко вцепилась в руль.

А вот, собственно, и комментарии. Обратите внимание, совершенно незлобные. «Гаишникам надо пошутить... остановить и спросить... а где у вас крыша?». «Может быть она просто не знает, где нужная кнопочка, закрывающая крышу?» «Раз обогрев есть, то голову можно и не включать!» «Цезарь есть, а заправки нет!» «Весь дрожу, а форс держу» (орфография сохранена).

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