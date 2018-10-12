2018-10-12T05:02:02+03:00
Общество

В Красноярске скандальную «Реставрацию» обвиняют в невыплате зарплаты рабочим

Началась доследственная проверка
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске скандальную «Реставрацию» обвиняют в невыплате зарплаты рабочимВ Красноярске скандальную «Реставрацию» обвиняют в невыплате зарплаты рабочимФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярске скандальную строительную компанию «Реставрация» подозревают в еще одном преступлении – невыплате заработной платы рабочим. Как сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома, сейчас идет доследственная проверка. И если факты невыплаты подтвердятся, на руководство компании заведут новое уголовное дело.

Основанием для проверки стали заявления от семи работников. Цифра предварительная, потому что количество пострадавших может оказаться куда большим: на стройках компании работали сотни человек. Пострадавшие заявили, что за три последних месяца – с июля по сентябрь – деньги в полном объеме им не выплачивались.

- В настоящее время устанавливается точное количество работников предприятия, которым не выплачивалась зарплата, назначена судебно-бухгалтерская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в краевом следкоме.

Напомним, что недавно «Реставрация» объявила о банкротстве, оставив без обещанных квартиры около тысячи дольщиков.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярском крае задержали серийных домушников, награбивших на 10 миллионов рублей
Почти половина красноярцев призналась: готовы уволиться хоть сейчас
Опубликован первый список имен для переименования аэропортов Красноярска и Норильска
Красноярск вошел в пятерку самых пьющих городов страны
В Красноярск возвращается «Пятерочка»
В Минусинской больнице с пациента взяли 27 тысяч рублей за бесплатную операцию
В Красноярске тестируют терминал для оплаты проезда в автобусе банковской картой
Антимонопольщики проверят жалобы красноярцев на рост цен на хлеб
Минобороны безвозмездно передаст земельные участки для решения проблем обманутых дольщиков в Красноярске
Радио разыгрывает зимние шины!
Красноярцы не хотят жить выше 10 этажей
В Красноярске за незаконный вывоз строительного мусора изъяли два автомобиля
Красноярские художники нарисовали уличную картину площадью около 100 квадратных метров
В Красноярском крае в канализации нашли 4-месячный человеческий плод
В Красноярском крае автобус с 17 пассажирами слетел в кювет
В Красноярском крае продолжается сбор новых названий для аэропортов Красноярска и Норильска
В Красноярском крае водитель автобуса вернул пассажирке потерянные 65 тысяч рублей