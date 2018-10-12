В Красноярске скандальную «Реставрацию» обвиняют в невыплате зарплаты рабочим

12 Окт. 05:01 2018-10-12T05:02:02+03:00

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В Красноярске скандальную строительную компанию «Реставрация» подозревают в еще одном преступлении – невыплате заработной платы рабочим. Как сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома, сейчас идет доследственная проверка. И если факты невыплаты подтвердятся, на руководство компании заведут новое уголовное дело.

Основанием для проверки стали заявления от семи работников. Цифра предварительная, потому что количество пострадавших может оказаться куда большим: на стройках компании работали сотни человек. Пострадавшие заявили, что за три последних месяца – с июля по сентябрь – деньги в полном объеме им не выплачивались.

- В настоящее время устанавливается точное количество работников предприятия, которым не выплачивалась зарплата, назначена судебно-бухгалтерская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в краевом следкоме.

Напомним, что недавно «Реставрация» объявила о банкротстве, оставив без обещанных квартиры около тысячи дольщиков.