В Красноярске женщина - пассажир устроила перед дорожными полицейскими стриптиз

12 Окт. 04:17 2018-10-12T10:27:14+03:00

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С какими только неадекватными гражданами приходится сталкиваться дорожным полицейским Красноярска по долгу службы. Вот вам свежий пример. На улице Рейдовой инспекторы остановили автомобиль «Тойоту». За рулем был 29-летний водитель с признаками опьянения. Но проходить алкотест мужчина отказался. Пока он общался с представителями закона, 47-летняя пассажирка, кстати, тоже подшофе, перебралась на водительское сидение и заблокировалась изнутри на замок.

Даму вежливо попросили выйти. Но вместо этого она включила музыку и сняла блузку. А потом в неглиже показывала через окно язык. При этом двигатель автомобиля работал. Так что пришлось полицейским в присутствии понятых разбить стекло и вытащить гражданку на свет божий.

Она оказалась владелицей иномарки. Ранее она была судима и даже отсидела срок полтора года за пьяную езду. И на 84 месяца ее лишили водительских прав. За то, что не выполнила требования сотрудников ГИБДД, на этот раз даме придется заплатить 1 тысячу рублей. А вот то, что передала управление автомобилем гражданину без водительских прав, – 30 тысяч рублей.

С самим гражданином будут разбираться отдельно – за отказ от прохождения медицинского освидетельствования и за повторную пьяную езду.