2018-10-11T17:28:17+03:00
Происшествия

Житель Красноярск, сваривший сердце подруги, попросил прощения у ее родственников

Приговор еще не вынесен
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото новостей ТВК.Фото новостей ТВК.
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В Ленинском суде Красноярска состоялось очередное слушание по жестокому убийству. Напомним, это случилось 20 марта. Подсудимый убил и расчленил свою 27-летнюю подругу, а затем сварил часть сердца и легкого в кастрюле.

Обвиняемый выступил с последним словом, в котором извинился за содеянное, об этом сообщают новости ТВК.

«Приношу свои извинения, хотя, какие тут извинения. Принес очень большое горе. Но, как говорится, не специально, необдуманно», – сказал обвиняемый.

Ранее он утверждал, что на преступление его подтолкнули наркотики, которые ему ввела убитая. На предыдущем заседании прокурор просил приговорить обвиняемого к 14 годам лишения свободы и принудительному лечению у психиатра, а мать девушки настаивает на пожизненном заключении.

В ближайшее время судья озвучит приговор.

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