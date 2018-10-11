2018-10-11T17:15:30+03:00
Общество

Ремонт проспекта Мира завершится 20 октября

Контракты исполнены на 94-96 процентов
Татьяна РЯБИНИНА
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Брусчатка на Мира будет к 20 октября.Брусчатка на Мира будет к 20 октября.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Ремонтные и благоустроительные работы по всему городу подходят к завершению, об этом сообщают «Городские новости».

«Есть определённые участки, где необходимо подсыпать газон, произвести посадку деревьев, поправить тротуарную зону, убрать демонтированную брусчатку, — отметил первый заместитель главы Красноярска Владислав Логинов. — Именно с этими работами, серьёзно влияющими на облик объектов, связано не окончательное стопроцентное исполнение контрактов».

Поставщики, наконец, выполнили свои обязательства, тротуарной плитки на проспекте Мира достаточно для того, чтобы доделать три оставшихся участка площадью полторы тысячи квадратных метров. Эти работы завершат к 20 октября.

В мэрии рассказали, что в процессе ремонта было внесено несколько существенных корректировок. В частности, крупные плитки на въездах во дворы не выдерживали вес мусоровозов, их пришлось заменить мелкоформатной брусчаткой или асфальто-бетонным покрытием.

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