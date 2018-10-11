Названы первые кандидаты в новое правительство Красноярского края
Сегодня губернатор края Александр Усс объявил, что новое правительство будет сформировано в течение 10 дней и в нем будут не революционные, но значительные кадровые перемены.
И вот названые первые имена. На согласование в Законодательное Собрание внесена кандидатура Сергея Викторовича Верещагина для назначения на должность заместителя председателя Правительства региона, координирующего деятельность министра, осуществляющего государственное управление в области экономического развития.
Губернатор предложил на должность заместителя председателя Правительства – министра Красноярского края, осуществляющего государственное управление в области финансов, Владимира Викторовича Бахаря. Сейчас и Верещагин, и Бахарь работают с приставкой и.о.
Также Александр Усс внес на согласование в Законодательное Собрание региона кандидатуру Егора Евгеньевича Васильева для назначения на должность министра Красноярского края, осуществляющего государственное управление в области экономического развития. Сейчас Васильев – депутат Заксобрания.