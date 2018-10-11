2018-10-11T16:46:55+03:00
Политика

Названы первые кандидаты в новое правительство Красноярского края

В регионе идет обновления власти
Татьяна РЯБИНИНА
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В администрации края ожидаются кадровые перемены.В администрации края ожидаются кадровые перемены.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Сегодня губернатор края Александр Усс объявил, что новое правительство будет сформировано в течение 10 дней и в нем будут не революционные, но значительные кадровые перемены.

И вот названые первые имена. На согласование в Законодательное Собрание внесена кандидатура Сергея Викторовича Верещагина для назначения на должность заместителя председателя Правительства региона, координирующего деятельность министра, осуществляющего государственное управление в области экономического развития.

Губернатор предложил на должность заместителя председателя Правительства – министра Красноярского края, осуществляющего государственное управление в области финансов, Владимира Викторовича Бахаря. Сейчас и Верещагин, и Бахарь работают с приставкой и.о.

Также Александр Усс внес на согласование в Законодательное Собрание региона кандидатуру Егора Евгеньевича Васильева для назначения на должность министра Красноярского края, осуществляющего государственное управление в области экономического развития. Сейчас Васильев – депутат Заксобрания.

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