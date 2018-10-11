2018-10-11T12:21:07+03:00
Происшествия

В Красноярском крае интимная переписка учителя с учеником на интимные темы стала основой уголовного дела

30-летнюю преподавательницу обвиняют в развратных действиях
Татьяна РЯБИНИНА
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Интимная переписка стала объектом уголовного дела и общественного обсуждения.Интимная переписка стала объектом уголовного дела и общественного обсуждения.Фото: Мария ЛЕНЦ
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«Комсомольская правда»-Красноярск подробно рассказывала о переписке эротического характера, которую вела учительница, мама двоих детей, со своим 15-летним учеником. Сейчас ее изучают следователи: возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ (развратные действия).

Следователи установили, что подозреваемая была принята на работу в СОШ № 6 г. Канска учителем английского языка с 1 сентября. И практически сразу написала первое сообщение своему 15-летнему ученику. Переписка между ними длилась несколько дней, в ходе чего учительница сообщила подростку о своей симпатии и своих эротических фантазиях, но при этом не предлагала напрямую вступить с ней в интимную связь. Однако подросток воспринял ее слова как намек на интимные отношения и попросил больше ему не писать, после этого переписка между ними прекратилась. Текст переписки проверят специалисты, уже назначена лингвистическая экспертиза. А сама учительница пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.

Свои выводы должны сделать управление образования города Канска и школа, где все это произошло.

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