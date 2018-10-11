На Красноярскую книжную ярмарку приедут 250 российских издательств

11 Окт. 11:11 2018-10-11T11:11:01+03:00

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В этом году ярмарку книжной культуры Фонд Михаила Прохорова будет проводить уже в 12-ый раз! Тема этого года - «Четвертая индустриальная революция».

В этом году появится дополнительный книжный павильон, поскольку в привычных двух стало тесно.

Дополнительное помещение будет расположено сразу за вторым, детским – и по сути, будет его логическим продолжением. Здесь будут представлены издательства, специализирующиеся на образовательной литературе и материалах для школьников, комиксы – безусловный тренд литературного мира, а также издательства по архитектуре и урбанистике.

Всего в Красноярск в этом году приедут около 250 издательств.

Еще одна новинка - впервые в КРЯККе примут участие лидеры книжного рынка – холдинг «Эксмо–АСТ». Издательство привезет в Красноярск новую книгу Виктора Пелевина и последние переводные новинки. Впервые в выставке примет участие Breus Foundation, на стенде издательства можно будет приобрести книги о современных художниках.

Каждое издательство приготовило новинки, специально для этого события.

Напомним, Красноярская ярмарка книжной культуры пройдет с 1 по 5 ноября 2018 года в МВДЦ «Сибирь» и на других площадках города. Программа появится в ближайшие дни, и по опыту прошлых лет в ней будут сотни событий.

Ищите ее на сайте Фонда Михаила Прохорова www.prokhorovfund.ru, а также в его социальных сетях: https://vk.com/prokhorovfund, https://www.facebook.com/prokhorovfund/ и https://www.instagram.com/prokhorovfund/.